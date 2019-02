Wie wordt prins en prinses carnaval met een beperking? LBR

07 februari 2019

14u46 0 Poperinge De Orde van de Mamboetjes gaat dit weekend op zoek naar prinsen en prinsessen carnaval met een beperking.

De verkiezing prinsen en prinsessen carnaval met een beperking wordt voor de achtste keer georganiseerd door de Orde van de Mamboetjes uit Poperinge. “Se zijn er acht jaar geleden mee gestart zodat mensen met een beperking zich ook betrokken zouden voelen in het carnavalsfeest en ook prins of prinses konden worden met minder financiële middelen. De jury bestaat uit mensen die niets met de vereniging te maken hebben en houden rekening met de kandidaten hun beperking”, zegt Lies Soenen van de. Mamboetjes. “We zijn de enige carnavalsvereniging die een verkiezing voor mensen met een beperking organiseert in Poperinge. Daarom zijn er verschillende categorieën.” Zo is er jeugd voor 6 tot 12-jarigen, junior van 12 tot 18 jaar, volwassenen van 18 tot 50 jaar en derde leeftijd voor de 50-plussers. “Als kandidaat moet je minstens veertig kaarten verkopen in voorverkoop om te kunnen deelnemen. Van elke verkochte kaart gaat een halve euro naar de deelnemers.”

Tijdens de verkiezing moeten de deelnemers enkele proeven uitvoeren. “Zo is er een optreden en een voorstellingsproef waarbij ze hulp kunnen inroepen. Daarnaast is er ook een supportersproef. De belangrijkste en laatste proef is de muzikale show. De deelnemers moeten 65 procent van de punten behalen. In elke categorie kan er een strijd zijn voor de titel, behalve bij de jeugd.” De winnaars en verliezers krijgen evenveel prijzen ter waarde van honderd euro. Daarnaast krijgen ze een geldbedrag van veertig euro en mogen ze op de wagen staan tijdens de stoet in Poperinge. Dit jaar zijn de kandidaten Kjell Lobele, Luna Verbrugge en Maytée Wyffels bij de jeugd en bij de volwassenen Steven Derycke en Jurgen Vandamme. Bij de derde leeftijd is Danny Baelen kandidaat. De verkiezing vindt plaats op zaterdag 9 februari om 13.30 uur in zaal Maeke Blyde in Poperinge. Kaarten in voorverkoop kosten vier euro en zijn te verkrijgen bij de kandidaten of bij de organisatie. Aan de deur kosten kaarten zes euro.