Wie wordt de Stille Kracht van Poperinge? LBR

13 maart 2019

19u07 0 Poperinge Het Gala van de Poperingse Cultuurprijzen staat op vrijdag 5 april op de agenda. De titel Ambassadeur van Poperinge gaat dit jaar naar het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou, maar wie wordt de Stille Kracht? Ludo Huyghe, Martin Blouwe of Willy Neuville maken kans op de titel.

Elk jaar zet de Cultuurraad van Poperinge lokaal talent in de kijker tijdens het Gala van de Poperingse Cultuurprijzen. Er worden opnieuw drie prijzen uitgereikt: Stille Kracht, Ambassadeur en Meest Verdienstelijke Poperingenaar. De prijs van de Stille Kracht gaat naar iemand die achter de schermen bergen werk verzet, maar niet in de schijnwerpers staat. Drie genomineerden maken kans op die prijs: Ludo Huyghe, Martin Blouwe en Willy Neuville. In de aanloop naar het gala kan iedereen stemmen op zijn favoriet op Facebook of op papier op verschillende locaties in Poperinge.

De titel Ambassadeur van Poperinge gaat dit jaar naar het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. Het festival groeide in het 35-jarige bestaan uit tot het belangrijkste festival ter wereld voor het Gregoriaans muziekgenre. Het festival is een internationaal gerenommeerd en uniek evenement. In 2018 namen 26 ensembles uit heel de wereld, van Colombia tot Australië, deel aan het festival.

De prijs van de Meest Verdienstelijke Poperingenaar gaat naar een persoon, groep of vereniging die de voorbije jaren in Poperinge aan de slag was op socio-cultureel vlak. Een onafhankelijke jury beslist wie die prijs mee naar huis neemt. Het Gala van de Poperingse Cultuurprijzen vindt dit jaar plaats in de Gotische zaal van het stadhuis op vrijdag 5 april om 20 uur. Om 19 uur staat er een gratis concert van Cum Jubilo in de Sint-Bertinuskerk gepland. De Zuid-Koreaanse Sowon Kim, een vaste waarde op het festival, treedt op als soliste. Inschrijven voor het concert en het gala is verplicht en kan via cultuur@poperinge.be.