Wie wil een ‘Mo bing toh’ tas? Leerlingen Onze-Lieve-Vrouwe instituut lanceren verkoopproject ‘ON Y Va Paris’ LBR

15 maart 2019

17u56 0 Poperinge De leerlingen van het vierde Handel uit het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge hebben hun verkoopproject ‘ON Y Va Paris’ voorgesteld. Het assortiment omvat ‘handmade’ toilettasjes, vilten tassen en theelichthoudertjes.

In het Onze-Lieve-Vrouwe instituut hebben de vierdejaarsstudenten van de richting Handel het bedrijfje ‘ON Y Va Paris’ opgericht. Het officiële leerplan van de richting 4 Handel (CLIL en niet-CLIL) voorziet een cursus marketing. Na de theorie in de lessen bedrijfseconomie doen de leerlingen praktijkervaring op via een verkoopproject. Het project is tweetalig. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. De leerlingen krijgen bij deze onderwijsmethode les bedrijfseconomie in het Frans. “Ons project is ‘ON Y Va Paris met een assortiment van ‘handmade’ toilettasjes, vilten tassen en theelichthoudertjes”, vertellen de leerlingen.

Het idee is ontstaan tijdens een brainstormsessie. Een medestudente Zoë stelde voor om producten te bedrukken. Ze haalde de inspiratie bij de zaak van haar mama. “We nodigden de mama van Zoë uit. Ze heet Ilse Minnekeer, haar internet-boetiek heet Maison DIY. We kregen heel veel informatie en zo konden we de producten kiezen die we wilden verkopen.” De leerlingen bedachten een eigen naam en logo en uiteraard werken ze zelf in hun bedrijfje. “Onze onderneming ON Y Va Paris telt zes werknemers. Met zes mensen op twee maanden tijd een bedrijf runnen, dat was niet simpel. Iedereen had en heeft zijn eigen taak: logo ontwerpen, planning opmaken, boekhouding, bestelling doorgeven aan leverancier… Uiteraard werden we tijdens het hele project bijgestaan door onze coaches.”

Het assortiment bestaat uit 24 producten die de leerlingen zelf hebben bedacht. “We verkopen toilettassen, kleine en grote vilten tassen en theelichthouders”, vertellen de leerlingen. “Onze producten hebben een originele bedrukking. De klant kan ook kiezen uit twee kleuren. Op de toilettassen en vilten tassen komt een slogan, de theelichthouders worden voorzien van een afbeelding. De toilettassen hebben de opschriften: prente, shit happens en XOXO. De kleine vilten tas: Me stutte meuzel, Mo bing toh en XL sold out. De grote vilten tassen hebben als opschrift: Kzin ’t gat in, Leef alsof het je laatste dag is, of Wuk ist? Ten slotte staat op onze theelichthouders: Lief klein konijntje, ‘Mo how zeg’ of ‘Burn baby’.” Het project steunt het goede doel ‘Broederlijk delen’. Het assortiment van ‘ON Y Va Paris’ kan je terugvinden via de Facebookpagina ‘On Y Va Paris’.