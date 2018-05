Wie wil deelnemen aan voetbalgolftoernooi? 19 mei 2018

Op Pinkstermaandag 21 mei organiseert KFC-kinesist Ben Vanhoucke voor de tweede keer een voetbalgolftoernooi. "In Nederland wordt het veel gespeeld. Enkele jaren geleden zag ik het op reis. Ik kon het niet zelf proberen, want het was gesloten. In onze streek kon ik er ook niets over vinden en ik heb toen beslist om het dan maar zelf te organiseren. Het is het principe van golf, maar dan met de voeten en een voetbal", vertelt Ben Vanhoucke. "In zo weinig mogelijk beurten probeer je een 'hole' af te werken. Er zijn 12 leuke, steeds weer andere, holes af te leggen. Tijd speelt geen rol. Naast inzicht, precisie en traptechniek moeten spelers ook rekening houden met hindernissen en eventueel wind." Op Pinkstermaandag, van 10 uur tot 18 uur, start om het kwartier een groepje van maximaal 4 spelers die het tegen elkaar opnemen op de Don Bosco-sportzone. "Het kan een leuke gezinsuitstap worden op de vrije dag, want dit jaar zal ook het eerste terrein beschikbaar zijn dat uitsluitend voor kinderen (-14 jaar) is." Inschrijven kan via benvanhoucke@hotmail.com, telefonisch via 0478/61.98.29 of de dag zelf. Volwassenen betalen 5 euro en kinderen 3 euro.





(DBEW/LBR)