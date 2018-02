Wie ontwerpt kaftpapier? 20 februari 2018

CO7 is opnieuw op zoek naar creatief talent voor het ontwerpen van kaftpapier. Kinderen tot 14 jaar kunnen individueel of klassikale ontwerpen indienen.





De creatieve ontwerpen moeten voor 22 april 2018 via de uploadpaginawww.co7.be/upload-je-tekening ingediend worden. Stemmen op een favoriet ontwerp kan online tussen 10 en 20 mei. Wie de meeste stemmen haalt, wint eigen kaftpapier en een workshop illustratie in de klas. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het boekenfeest op zondag 3 juni. (LBR)