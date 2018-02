Wie beschoot kat Peluche? HUISDIER OVERLEDEN NA OPERATIE OM KOGEL UIT BUIK TE VERWIJDEREN LAURIE BAILLIU

02u43 0 Poperinge Zondagavond ontdekten Juliette en Liza uit de wijk Eekhoute in Proven een wonde aan de buik van hun kater Peluche. Op een röntgenfoto was duidelijk te zien dat er een kogel in zijn buik zat. Het diertje overleed aan zijn verwondingen. "

Triest nieuws bij Juliette Ruckebusch (26) en Liza Barbry (31) uit Proven. Hun kater 'Peluche' is overleden toen de dierenarts een kogel in zijn buik ontdekte. "Zondagavond vonden we dat Peluche zich anders gedroeg toen hij thuiskwam van zijn wandeling, maar we dachten dat hij misschien wat ziekjes was. Maandagochtend ontdekten we een wonde aan zijn buik en zijn we naar de dierenarts getrokken", vertelt Juliette. "Onze dierenarts dacht aan een steekwonde. Het werd ons vlug duidelijk dat er meer aan de hand was met onze Peluche. Hij at en dronk niet, plaste ter plaatse en bleef erin liggen. Echt niet van zijn gewoonte, want onze Peluche was een zindelijke kat."





Röntgenfoto

Na een röntgenfoto werd duidelijk dat er een kogel in de buik van het diertje zat. "Er zat een etterende wonde op zijn buik. Aan een schotwonde denk je natuurlijk niet onmiddellijk", aldus dierenarts Julie Slabbinck uit Alveringem.





"Op de röntgenfoto zagen we mooi het projectiel in de buik zitten. De kat werd aan de zijkant beschoten. Het leek me een kogel uit een loodjesgeweer. Naar mijn gevoel geen wapen van een jager, maar van iemand die het niet op katten of andere dieren begrepen heeft. Het is een enorm triest einde voor de kat." Dierenarts Julie opereerde Peluche onmiddellijk. "Jammer genoeg had de kogel een ontsteking veroorzaakt in de buik en had het de darmen op drie plaatsen geperforeerd. Het was eigenlijk ongelooflijk dat het beestje nog zolang heeft geleefd."





Niet eerste keer

Het koppel vindt het verschrikkelijk wat er met Peluche is gebeurd. "We vragen ons echt af wie dit heeft gedaan. Ik zou boos zijn als zou blijken dat het een jager was. We hebben wel ontdekt dat we erg dicht bij een jachtgebied wonen. Je zou haast schrik krijgen voor je kinderen", zegt het koppel.





"Als het een kattenhater was, dan snap ik dat ook niet. Je kan katten ook wegjagen door er een emmer water naar te gooien."





Het is niet de eerste keer dat een huisdier van Juliette en Liza door een kogel getroffen wordt. "Vorig jaar was onze kat Filou twee dagen verdwenen. Toen hij terug was, merkten we dat hij vreemd liep. We dachten aan een gebroken poot, maar toen bleek dat er een kogel in zijn pootje zat. Zijn pootje moest uiteindelijk geamputeerd worden. Onze andere kat Garfield is sinds november vorig jaar verdwenen. We weten echt niet wat er aan de hand is. We hebben onze kinderen Axelle en Mathieu uitgelegd dat Peluche nu een sterretje is. Wat vertel je anders tegen kinderen van vijf jaar en drie jaar?"





Een klacht werd ingediend bij de politie. "We willen niet dat dit nog eens gebeurt. De persoon die hiervoor verantwoordelijk is, moet gestraft worden, want het is dierenmishandeling. In het politiekantoor hadden ze veel begrip voor ons." De politie van Poperinge zal de klacht onderzoeken. "We lachen dit zeker niet weg. Gelijkaardige klachten hebben we nog niet binnengekregen, maar houden onze ogen open", klinkt het bij de Poperingse politie.