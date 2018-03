Westhoekrunners schenken 4.696 euro aan Kom op tegen Kanker 21 maart 2018

De Westhoekrunners hebben afgelopen zondag deelgenomen aan de 100 kilometer-run van Kom op tegen Kanker. Thomas Bervoet, Jan Penet, Bryan Vanderhaeghe en Günther Vanlerberghe liepen tijdens de loop, samen 100 kilometer in de bijtende kou rond de Universitaire Campus van het UZ Antwerpen. Om te mogen deelnemen, moesten De Westhoekrunners ten minste 2.500 euro inzamelen. Dankzij de talrijke sponsors en de 250 aanwezigen tijdens de kaas- en wijnavond kwam dat in orde. De Westhoekrunners slaagden er zelfs in om 4.696,63 euro in te zamelen voor het goede doel.





(LBR)