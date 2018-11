West-Vlaams bedrijf in Frankrijk zoekt versterking uit Poperinge 26 november 2018

Het in Frankrijk gevestigde West-Vlaams bedrijf RFN zoekt extra medewerkers. RFN ligt net over de Franse grens aan het grensdorpje Abele bij Poperinge. Afgelopen zaterdag werd er een jobdag georganiseerd in het bedrijf. "Onze activiteitsdomeinen zijn gevarieerd : boekhouding met een sterk accent op de digitalisering, financiële rapportering, inkomsten- en patrimoniumfiscaliteit, vennootschaps- en arbeidsrecht, sociaal secretariaat voor de bedrijfsactiviteiten en het patrimonium in Frankrijk van ons Belgisch en Nederlands cliënteel", aldus Katrien Anthierens van RFN. De firma, waarvan Poperingenaar Marnix Cornette zaakvoerder is, opende zaterdag ook extra kantoorruimte. Het bestaande gebouw werd uitgebreid met 1.700 vierkante meter. RFN heeft vooral klanten uit België en Nederland en is daarom op zoek naar personeel uit onze regio. Er wordt gemikt op economen en juristen. (CMW)