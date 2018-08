Werken Prof. Dewulfstraat en Benedictijnenstraat 08 augustus 2018

De komende dagen is er in Poperinge naar aanleiding van private bouwwerken overdag verkeershinder in de Prof. Dewulfstraat. De hinder zal zich vooral voordoen tussen Ieperstraat en Korte Reningelststraat. Ook de Benedictijnenstraat is naar aanleiding van werken aan de nutsleidingen afgesloten tot ongeveer eind augustus 2018. Dit uitgezonderd het plaatselijke verkeer. Een omleiding is voorzien via Boeschepestraat-Deken de Bolaan-Westouterstraat. (LBR)