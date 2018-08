Werken Nijverheidslaan starten maandag 30 augustus 2018

02u42 0

Vanaf 3 september 2018 wordt gestart met de volgende fase van de werken langs de Nijverheidslaan en Nijverheidsstraat. Deze straten in de industriezone zijn in slechte staat en daarom wordt er gekozen voor een zwaardere fundering. Tot het einde van het jaar wordt er gewerkt in de Nijverheidslaan. Op de website www.geopunt.be/hinder-in-kaart kun je terecht voor een geografisch overzicht van alle hinder op het openbaar domein. Via de Facebookpagina Verkeershinder Poperinge kun je de laatste berichten volgen via de sociale media.





(LBR)