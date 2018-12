Werken in de Haringestraat en bredere doorgaan voor De Levaard LBR

03 december 2018

Wegenwerken zullen uitgevoerd worden aan de Haringestraat. Tijdens die werken zal de verbindingsweg naar de parking van feest- en cultuurcentrum De Levaard breder gemaakt worden.

In de Haringestraat in Haringe zal een gescheiden riolering aangelegd worden. Tijdens de werken in de Haringestraat zal de doorgang naar de parking van feest- en cultuurcentrum De Levaard aangepakt worden. De huidige verbindingsweg heeft een breedte van 3,19 meter. Langs de doorgang staat er een garage en kleine kiosk. Het perceel waarop de garage en de kiosk staan, is eigendom van de stad Poperinge en hoort bij de pastorie op het Haringeplein 7. Het is de bedoeling dat de garage en de kiosk worden afgebroken en dat zo de verbindingsweg naar de parking een breedte van minimum 4,33 meter krijgt.

De dorpskern van Haringe is beschermd als dorpsgezicht en daarom zal in het beschermde deel de weg heraangelegd worden in keien.