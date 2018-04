Werken in centrumstraten 11 april 2018

02u43 0

Deze week worden wegenwerken uitgevoerd in de Ieperstraat (tussen de Nieuwstraat en de Grote Markt), de Gasthuisstraat en de Pottestraat (tussen Krombekestraat en Gasthuisstraat). De werken omvatten het affrezen van het wegdek, het uitvoeren van enkele rioolaansluitingen, het vernieuwen van alle rioleringsdeksels en het heraanleggen van een toplaag in asfalt. In de betreffende straten zal geen verkeer mogelijk zijn. Om de hinder te beperken zal de rijrichting in een deel van het Burg. Bertenplein, een deel de Priesterstraat en de Vlamingstraat gedraaid worden. Hierdoor kan het verkeer vanuit het zuidelijk deel van de stad gemakkelijker het centrum bereiken. Het éénrichtingsverkeer in het Rekhof, de Engelstraat en de Priesterstraat wordt tijdelijke opgeheven. Er is wel enkel plaatselijk verkeer voorzien. Op zaterdag 14 april 2018 zullen de centrumstraten tegen de middag opnieuw toegankelijk zijn voor alle verkeer. In de week van 16 april zullen de wegmarkeringen plaatselijk beperkte hinder met zich meebrengen. (LBR)