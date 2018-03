Werken Ieperstraat en Gasthuisstraat 20 maart 2018

02u43 0

Er worden vanaf maandag 9 april werken uitgevoerd aan de Ieperstraat, Gasthuisstraat en Pottestraat. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk. De straten krijgen nieuwe rioleringen en een nieuwe laag asfalt. Vanaf 14 april zijn ze weer open voor het verkeer. In de Kruisbooglaan starten dan weer werken op 16 april. Het einde van de werken aan de Switch Road zijn voor het zomerbouwverlof voorzien. In de Nijverheidsstraat- en laan wordt tegen het zomerverlof de Nijverheidstraat aangelegd tussen Europalaan en kruispunt Nijverheidsstraat/Nijverheidslaan. Na het zomerverlof gebeuren de werken in de Nijverheidslaan. Meer info via de Facebookpagina Verkeershinder Poperinge. (LBR)