Werken bowling 'De Goe Smete' gestart 09 februari 2018

02u28 0 Poperinge De bouwwerken van de cafetaria en bowling naast sport- en recreatiebad De Kouter zijn gestart.

Vorig jaar in december keurde het schepencollege de stedenbouwkundige bouwvergunning goed. De bowling en de cafetaria komen er dankzij een samenwerking tussen AGB De Kouter en bvba De Goe Smete. Peter Verhelst van bvba De Goe Smete heeft in Koekelare al een bowling met veertien bowlingbanen. "Dit wordt een nieuw begin", klonk het vorig jaar bij schepen van Sport Jurgen Vanlerberghe (Samen). De Poperingse bowling, die ook de naam 'De Goe Smete' kreeg, zal zestien bowlingbanen krijgen. Het einde van de werken is voorzien rond eind juli dit jaar. (LBR)