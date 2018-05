Welke straat wint de Wakkere Burger Quiz? 17 mei 2018

De Wakkere Burger Quiz wordt op vrijdag 25 mei opnieuw georganiseerd. Een geoefend quizzer hoef je niet te zijn. Je moet wel als een "wakkere" burger door Poperinge en zijn deelgemeenten stappen, want daar kan je je voordeel mee doen. Het is een quiz die wordt gespeeld door maximum vijf mensen uit dezelfde straat. Alle vragen worden rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan Poperinge. Zowel het centrum als de deelgemeenten komen aan bod.





Meerdere teams uit dezelfde straat zijn toegelaten en als een straat minder dan dertig huisnummers telt, kunnen mensen van aanpalende straten aansluiten. De quiz start om 19.30 uur in JOC De Kouter. De totale prijzenpot bedraagt meer dan 3.000 euro om onder andere een straatfeest te organiseren. Er is een extra prijs voor de eerste straat uit elke deelgemeente. (LBR)