Weide van Boer Jos is gered! LBR

18 december 2018

16u21 0 Poperinge De herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) werd tijdens de laatste gemeenteraad besproken. Bewoners uit Reningelst waren aanwezig om te luisteren naar de plannen met de Weide van Boer Jos.

Zoekzones voor nieuwe woongelegenheden staan opgenomen in de herziening van het GRS. In de Weide van Boer Jos in Reningelst lag een zoekzone. Oppositieraadslid Danny Lefebvre (Open VLD) haalt opgelucht adem. “Van alle 112 bezwaarschriften waren er maar liefst 85, waarvan één met 473 handtekeningen, over de zoekzones voor woongelegenheden in Reningelst. Hieruit blijkt duidelijk dat er bij de bevolking van Reningelst en daarbuiten geen draagvlak was voor de ontwikkeling van de Weide van Boer Jos als zoekzone. We zijn dan ook tevreden dat het college heeft rekening gehouden met al die bezwaren en deze optie heeft geschrapt. De Kuiperswijk wordt gesuggereerd als alternatieve zoekzone, maar hier kunnen slechts 13 wooneenheden gebouwd worden. Dat betekent een verlies van 7 wooneenheden”, klinkt het bij Lefebvre.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): “In Reningelst moesten we moeilijke knopen doorhakken. Zowat 80% van de ingediende bezwaren handelden over al dan niet nieuwe woonontwikkelingen in Reningelst. We hebben onze visie bijgestuurd. U vindt het jammer dat er zeven woonentiteiten verloren gaan, maar u wilde wel dat we onze visie zouden aanpassen. Kiezen is verliezen.” De Weide van boer Jos is gered, maar de juridische toestand wordt wel behouden. “Die bestaat al heel wat jaren. Het blijft deels private groenzone en deels woongebied. De familie besliste een lange tijd geleden om de grond zo te bestemmen en dat moeten we respecteren.”

In de herziening van het GRS worden woonuitbreidingen voorzien in de stadskern en in de deelgemeenten: Proven (18), Watou (19), Roesbrugge (15) en Reningelst (13). In Proven wordt ook een klein lokaal bedrijventerrein voorzien aan de Couthoflaan. In Roesbrugge en Reningelst wordt een voorstel tot een kleinschalige camping infrastructuur voorzien om het toerisme daar te versterken.