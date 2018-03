Wegreus met 22 ton houten planken belandt op akker 29 maart 2018

02u53 0

Een vrachtwagen van een Litouws transportbedrijf is gisteren rond 9.30 uur van de landelijke Visserijmolenstraat in Poperinge geraakt. Het gevaarte, geladen met 22 ton houten planken, belandde met de rechterwielen in de zompige groene berm en kantelde op een akker. De bestuurder bleef ongedeerd. Omdat het overladen van de planken alleen mocht gebeuren in aanwezigheid van een douanebeambte, duurde het uren voor met die klus kon begonnen worden. De beperkte bereikbaarheid bemoeilijkte de opdracht. Eén en ander nam zoveel tijd in beslag, dat het er naar uit zag dat de trekker en oplegger pas in de loop van afgelopen nacht weer op z'n wielen zou staan. De Visserijmolenstraat bleef al die tijd plaatselijk afgesloten.





(VHS)