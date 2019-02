Wegenwerken op kruispunt Casselstraat met Burgemeester Mahieuplein en OLV-Kruisstraat LBR

08 februari 2019

16u52 0 Poperinge Poperinge gaat vanaf 18 februari wegenwerken uitvoeren aan het kruispunt van de Casselstraat met het Burgemeester Mahieuplein en de Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat. In de Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat wordt tijdens de werken het eenrichtingsverkeer opgeheven.

Al een tijdje is er een verzakking aan het kruispunt van de Casselstraat met het Burgemeester Mahieuplein en de Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat. De Casselstraat moet door deze herstellingswerken afgesloten worden. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om op hetzelfde moment een inspectieput te plaatsen in de nabije omgeving. Op 18 februari zal de aannemer de verzakking herstellen. De werken zullen normaal klaar zijn tegen 1 maart. Doorgaand verkeer zal pas vanaf 11 maart weer mogelijk zijn.

Tijdens de werken zal het niet mogelijk zijn om via de Casselstraat het Burgemeester Mahieuplein in te rijden. Via de Koestraat zal plaatselijk verkeer de wijk kunnen bereiken. In de garagestraat langs de kerk blijft plaatselijk verkeer wel mogelijk. In de Onze-Lieve-Vrouwekruisstraat wordt het eerichtingsverkeer tijdens de werken opgeheven en kan het plaatselijk verkeer in twee richtingen rijden.