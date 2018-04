Weekend van het volkscafé 04 april 2018

De vijfde editie van het 'Weekend van het volkscafé' wordt op 14 en 15 april 2018 georganiseerd. De volkscafés in de Westhoek en Pays de Flandre worden opnieuw in de kijker gezet door het organiseren van talrijke activiteiten in 'couleur locale sfeer': optredens, bierproeverijen, voordrachten, volksspelen.... De 'picon maison' die grensoverschrijdend is uitgegroeid tot het bekendste aperitief, maar ook de gekende bieren uit de Westhoek kunnen op verschillende locaties gedegusteerd worden. In Poperinge nemen 15 cafés deel: Het Mysterie, Helleketel, Au Nouveau St. Eloi, Café In De Ster, Café Britannia, In 't Schuttershof, Den Eendracht, De Wijngaard, De Stadsschaal, Chez Le Voisin, A La Frontière Belge, In Den Havermuis, Hof Van Vlaanderen, Nobody en De Kikker. In Vleteren is er: Het Witte Paard, Café Navarro, 't Oud Postje, Den Engel en Het Kasteelhof. Raadpleeg de volledige folder via www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/weekend-van-het-volkscafé. (LBR)