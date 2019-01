Wat een sneeuwpret! LBR

30 januari 2019

17u08 0 Poperinge De Poperingse jeugddienst riep kinderen op om woensdagnamiddag naar het stadspark af te zakken. Om sneeuwpoppen te maken en een sneeuwbalgevecht te houden.

“Toen ik vanmorgen wakker werd, was het precies meer gesneeuwd dan verwacht. We beslisten dan ook om de kindjes uit te nodigen om te komen spelen in het stadspark”, zegt Carmen Boeraeve, Jeugddienst Poperinge. Om 14 uur werd afgesproken om sneeuwmannen te bouwen en een sneeuwbalgevecht te houden. “We hebben even getwijfeld omdat er regen voorspeld werd, maar gelukkig hebben we de kans gewaagd. Het leek ons leuk om sneeuwballengevecht te houden en sneeuwmannen te maken.” De sneeuwpoppen werden aangekleed met verloren voorwerpen van de fuifzaal.

De jeugddienst bevindt zich in de Komstraat vlak naast het Burggraaf Frimoutpark in JOC De Kouter. “Het is ook voor ons eens een andere manier om onze namiddag door te brengen. Dit is de perfecte opvulling van een vrije namiddag. We worden niet vaak getrakteerd op sneeuw, dus we moeten ervan profiteren.” De sneeuwnamiddag viel heel erg in de smaak. Kindjes kwamen zich naar hartelust uitleven. Ook de ouders en medewerkers van de jeugddienst waagden zich aan het gooien van enkele sneeuwballen. De meisjes bleken tijdens het sneeuwballengevecht het sterkste geslacht. Na het spelen kon er opgewarmd worden met een warme chocomelk.