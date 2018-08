Wally toch nog eens Elvis 14 augustus 2018

02u37 0 Poperinge Hoewel hij had gezegd niet meer te zullen optreden als Elvis, prijkt volksfiguur Wally Merlevede (73) toch op de affiche van 'Remember Elvis'. Morgen 15 augustus wordt The King, 41 jaar na zijn overlijden, herdacht in Abele.

Wally Merlevede, de voormalige uitbater van Wally's Farm, zou normaal niet meer optreden met zijn band, maar het draait anders uit. "Ik ben begeven onder de druk van mijn fans", lacht Wally. "Ze bleven maar aandringen en ben overstag gegaan. Ik zie het echter wel zitten, ik ga mij onmiddellijk weer een paar jaar jonger voelen." Het evenement vindt plaats op het terrein van Nico Debuysere aan het Abeleplein 20 in Abele. Een beetje ongelukkig, maar totaal buiten de wil van de organisatoren, staat ook de naam Bernard Slembrouck op de affiche. De bakker uit Reningelst die vorige maand op 48-jarige leeftijd het leven liet na een hartinfarct. "Bernard zou inderdaad ook bij ons een optreden verzorgen", zegt Wally. "Jammer genoeg kan dat nu niet meer. We gaan onze gospelmis bij de start van ons evenement dan ook opdragen aan Bernard."





't Kommiezenkot

Wally hoopt nog altijd een koper te vinden voor het 't Kommiezenkot, de gewezen douanepost pal op de grens met Frankrijk, waar hij nu nog woont.





'Remember Elvis' begint om 12 uur met de Gospelmis en een internationale motorwijding. Een uur later is de aperitief klaar en kunnen de bezoekers zich te goed doen aan een ovenkoek met een warme beenhesp. Naast het optreden van Wally and The Rocking Daddy's staan ook The Dotcommers op de affiche. (CMW)