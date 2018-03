Wagen slechts af en toe nodig? Doe aan autodelen 31 maart 2018

03u07 0 Poperinge LETS Poperinge gaat van start met autodelen. Per gereden kilometer betaal je een bedrag aan de eigenaar van de wagen.

LETS staat voor 'Local Exchange and Trading System', een lokaal systeem van ruilen en uitwisselen. In Vlaanderen zijn er al verscheidene autodeelgroepen actief, maar nog niet in Poperinge. Daarom wil LETS Poperinge deze leemte invullen. "Autodelen is bijzonder interessant voor mensen die slechts af en toe een wagen nodig hebben", zegt initiatiefneemster Sofie Vanderhaeghe.





"Door je wagen uit te lenen aan anderen, kan je een deel van de kosten recupereren. En wie geen auto heeft, kijkt op die manier niet tegen de kosten aan om er zelf één te kopen. Als gebruiker betaal je slechts wanneer je de wagen nodig hebt. Ook voor het milieu is autodelen uiteraard mooi meegenomen."





Op zondag 15 april om 17 uur is er een infomoment over autodelen in LDC De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge. Om 16 uur kom je ook in LDC De Bres meer te weten over LETS Poperinge zelf. (LBR)