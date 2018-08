Waarom geen herbruikbare bekers op Marktrock Poperinge? 29 augustus 2018

02u47 0

De organisatie van Marktrock Poperinge heeft zaterdag een geslaagde editie neergezet. Gemeenteraadslid Stéphanie De Maesschalck (Groen) vroeg zich in de gemeenteraad van afgelopen maandag af waarom niet voor herbruikbare bekers werd gekozen. "De stad stelt er nochtans gratis ter beschikking, maar toch werden wegwerpbekers gebruikt. De Grote Markt was de dag erna wel volledig proper. Chapeau daarvoor", aldus De Maesschalck. "De afgelopen jaren hebben we het goede voorbeeld getoond tijdens de parkconcerten, de Hoppefeesten...", zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). "We hebben 5.500 euro geïnvesteerd, maar er zijn al heel wat bekers verloren. En als we ze uitlenen, krijgen we ze niet altijd in prima staat terug. Na een tijdje beginnen ze ook wat muf te ruiken. Voor een evenement als Marktrock zouden er al vlug 20.000 bekers nodig zijn en dat lijkt ons te veel om aan te kopen. Het voortbestaan van het evenement is ook belangrijk en er is al genoeg druk op een organisatie als Marktrock Poperinge." (LBR)