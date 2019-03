Waalse leerlingen te gast in het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut LBR

26 maart 2019

14u46 0 Poperinge Een groep van 11 leerlingen uit het Waalse Barvaux-sur-Ourthe was vorige week te gast in Poperinge, op uitnodiging van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut.

Het bezoek kadert binnen een taaluitwisseling tussen het OLVi en het Institut du Sacré-Coeur uit Barvaux. “In februari waren onze leerlingen van het vijfde jaar TSO al te gast in Barvaux en maakten ze kennis met de leefwereld in een Waals gezin”, zegt organiserende leerkracht Annelies Lagrou. Samen met Els Vanhoudt leidt zij de uitwisseling in goede banen. Begin dit jaar werden ‘koppels’ gevormd op basis van wederzijdse interesse, hobby’s, beroepen van vader en moeder. Het verblijf in een gastgezin met Frans als voertaal was een stimulans om de woordenschat uit te breiden en het dagdagelijkse taalgebruik te oefenen. Er werden ook hechte vriendschappen gesmeed tijdens de gemeenschappelijke activiteiten.

De leerlingen van Barvaux logeerden nu bij de Poperingse gastgezinnen. De voertaal is het Nederlands. Voor de gastgezinnen is het niet altijd evident, zij spreken liever dialect, maar dat wordt voor één keer vermeden. De Waalse leerlingen krijgen op school elke week twee of vier uur les Nederlands. Ze proberen hier hun spreekangst te overwinnen en hun taalvaardigheid te verhogen. Het thema van de uitwisseling was ‘entrepreneurship bij de buren’. Ze leerden Poperinge kennen, met zijn hop, de lokale economie en het WO-I-verleden. De leerlingen bezochten het Hopmuseum, Sowepo, ijssalon L’Héritage. Er was een rondleiding in Poperinge, een stadsspel in Ieper en ze woonden de Last Post bij.

“De Poperingse leerlingen vinden de uitwisseling erg boeiend. Ze leren heel wat over elkaars cultuur, over het leven en de school. Over politiek en de communautaire problemen hebben ze het niet. Dat interesseert hen niet meteen. De week die ze ginder doorbrachten, was boeiend. Ze hebben hun Frans bijgeschaafd en leerden hun plan trekken. Ook de Waalse leerlingen zijn enthousiast over Poperinge. Sommige leerlingen hebben nu al afgesproken op nog eens bij elkaar te gaan logeren tijdens de schoolvakanties.”