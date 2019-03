Vzw Keikoppencarnaval stelt nieuwigheden voor: “Carnavalsfuif op zaterdag en popverbranding op zondag” LBR

16u02 0 Poperinge De vzw Keikoppencarnaval pakt voor het jaarlijkse carnavalsfeest - dit jaar van 29 tot 31 maart - uit met twee nieuwigheden. Op zaterdag staat er een carnavalsfuif gepland en zondag een popverbranding. “En door het succes van vorig jaar kan er ook dit jaar weer op zaterdag gemaschjerd worden”, zegt voorzitter Lieven Ryckebosch. De Kindercarnavalstoet trekt naar jaarlijkse gewoonte het carnavalsweekend op gang.

Wie het carnavalsweekend in Poperinge niet wil missen, moet van vrijdag 29 maart tot en met zondag 31 maart naar de Hoppestad afzakken. “De kleinsten bijten naar jaarlijkse gewoonte de spits af met de Kindercarnavalstoet om 13.30 uur. Tweeduizend kinderen uit tien lagere scholen zullen opnieuw verkleed door de straten van Poperinge trekken.”

Om 18 uur wordt de carnavalsfoor geopend op de Grote Markt. Om 18.30 uur volgt de officiële opening van het carnavalsweekend in het stadhuis. “Burgemeester Christof Dejaegher zal de stadssleutels overdragen aan onze prins Sandro.”

Pàààrdon Gàààrçong

“Door het succes van vorig jaar kan iedereen opnieuw deelnemen aan de vijfde editie van de Pàààrdon Gàààrçong-koers. Daarbij moeten de deelnemers een bepaalde afstand lopen en op het einde zoveel mogelijk vloeistof in hun bekers overhouden”, legt Lieven uit. Om deel te nemen, hoef je niet aangesloten te zijn bij een carnavalsvereniging. Deelnemen kan individueel of in een groep van maximum vier personen en kost vijf euro per persoon. Starten kan vanaf 19 uur aan het station. De aankomst is gepland tegen 23 uur in bowling De Goe Smete, waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden. “De groep die de ludiekste outfit draagt, kan een extra prijs in de wacht slepen.” De prins gaat die avond ook op stap en volgt het traject van de Pàààrdon Gàààrçong-koers. “De drie horecazaken die het mooist aangekleed zijn, krijgen een geldprijs van 150, 100 en 50 euro.”

Carnavalsfuif op zaterdag

De kleinsten staan op zaterdagnamiddag centraal. “Alle kinderen en jeugdbewegingen zijn uitgenodigd in JOC De Kouter voor een kindernamiddag met een kinderrommelmarkt en een optreden van ‘Handjes in de lucht’. Ook de winnaars van de kleurwedstrijd kunnen er hun prijs afhalen.” De Oosterhoutse vrienden zorgen zaterdagavond voor de muzikale noten en ambiance. Om 19 uur vertrekt de enthousiaste groep aan de Vismarkt. “Door het succes van vorig jaar kan er ook dit jaar op zaterdag gemaschjerd worden”, weet Ryckebosch. Maschjer’n is een unieke traditie in Poperinge. Iedereen die verkleed of gemaskerd is, moet een nummer afhalen op de dienst Toerisme. Bij inschrijving krijg je enkele voordeeldrankbonnen, te verbruiken in een van de deelnemende cafés. Bij inschrijving neem je automatisch ook deel aan de wedstrijd van Horeca Poperinge die de leukste deelnemers beloont met prijzen. “Vanaf maandag 25 maart kun je een nummer afhalen. Op zaterdag zit de fotograaf in café De Snoek en op zondag in café Brittania. Net als vorig jaar kun je via Facebook stemmen op je favoriete groep.”

Nieuw dit jaar is de carnavalsfuif in JOC De Kouter met dj Macaroni en een optreden van Power Baum.

53ste Keikoppencarnavalstoet

Op carnavalszondag trekt om 15 uur de 53ste Keikoppencarnavalstoet door de straten. “Het parcours is lichtjes gewijzigd. Via de Ieperstraat gaan we naar het Vroonhof, Burgemeester Bertenplein om af te slaan in de Hondstraat en dan via de Casselstraat naar de Gasthuisstraat tot aan de Grote Markt. Daarna gaan we naar de Guido Gezellestraat, Bruggestraat om de stoet te ontbinden aan het H. Hartstraat”, legt Lieven uit. “Voor het eerst wordt het carnavalsweekend om middernacht afgesloten met een popverbranding op de pui voor het stadhuis. De brandweer zal van de partij zijn om alles veilig te laten verlopen.”