Vuurwerk mag op oudejaarsavond, wensballon niet LBR

30 december 2018

17u37 0 Poperinge De overgang van oud naar nieuw staat voor de deur. Stad Poperinge neemt van de gelegenheid gebruik om enkele afspraken op een rijtje te zetten. Uitzonderlijk is vuurwerk toegestaan op 31 december vanaf 23.30 uur tot 1 januari 1 uur. Het gebruik van wensballonnen blijft verboden.

“Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester om op de openbare weg, op openbare plaatsen of op privaat domein vuurwerk af te steken of te gebruiken”, klinkt het. “Er is één uitzondering voorzien, en dat is op 31 december vanaf 23u30 tot 1 januari om 01u00. De laatste jaren wordt er vastgesteld dat steeds meer ongelukken met wensballonnen voorkomen. Het gebruik van wensballonnen is echter verboden in Poperinge.”

Enkele raadgevingen en voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in verband met feestvuurwerk zijn:

- Ontsteek vuurwerk op een open veilige plaats.

- Ontsteek vuurwerk altijd met een lont. Gebruik geen open vlam.

- Steek het vuurwerk af vanuit een open zone, op een veilige afstand van je gasten, de woningen, de geparkeerde voertuigen en van weelderige plantengroei. Zorg ervoor dat de toeschouwers op een degelijke afstand blijven tot ná het afvuren.

- Zorg ervoor dat je een brandblusapparaat, emmer water of zand bij de hand hebt.

- Let op de windrichting.

- Steek slechts één vuurpijl tegelijk aan!

- Steek vuurwerk dat niet afgaat nooit een tweede keer aan!

- Benader nooit vuurwerk nadat het reeds aangestoken werd.

- Wees nuchter: geen alcohol vóór en tijdens het afschieten! Laat de BOB uit de groep het vuurwerk aansteken!

- Hou dieren, zeker honden en paarden, op een veilige plaats.

Daarnaast wordt ook aangeraden je plannen niet zomaar publiek op sociale media te plaatsen als je op verplaatsing het nieuwe jaar gaat inzetten, zodat je 2019 niet begint met ongewenst bezoek. Alle raadgevingen kan je nalezen op www.poperinge.be of via de Facebookpagina ‘Veilig en preventie Poperinge’.