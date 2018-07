Vrouw uit bouwkraan gehaald 04 juli 2018

In de nacht van maandag op dinsdag moest de brandweer van Poperinge op het Burgemeester Bertenplein in het centrum van de stad een vrouw met de ladderwagen uit een bouwkraan halen. De vrouw was op haar teenslippers omhooggeklommen maar sloeg plots in paniek en durfde niet meer naar beneden. Een voorbijganger merkte haar iets over 1 uur op en belde de hulpdiensten. De brandweer slaagde er in de vrouw veilig op de begane grond te brengen. In een ambulance kreeg ze de eerste zorgen toegediend. (LSI)