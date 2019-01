Vrouw licht mensen op via koopjessite Christophe Maertens

21 januari 2019

15u52 0 Poperinge Een 45-jarige vrouw uit Poperinge moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor een resem feiten van oplichting bij het verkopen van spullen via internet. Ook sloot ze een aantal abonnementen af op andere mensen hun naam.

“Die vrouw verkocht een reeks goederen via de site 2dehands.be. Ze werd betaald, maar de spullen werden wel nooit geleverd”, aldus de aanklager op de rechtbank van Ieper. “Toen het haar te heet onder de voeten werd, veranderde ze van methode. Ze sloot daarop een aantal abonnementen af op naam van andere mensen.” De vrouw riskeert een effectieve celstraf. Advocaat Filip Houvenaghel, die het opneemt voor de vrouw, geeft de feiten grotendeels toe. De raadsman denkt echter niet dat het naar de gevangenis van de vrouw een oplossing is en vraagt een straf met uitstel of een werkstraf. Vonnis op 18 februari.