Vrouw licht mensen op via koopjessite en moet daarvoor 15 maanden naar de gevangenis Christophe Maertens

18 februari 2019

14u27 0 Poperinge Een 45-jarige vrouw uit Poperinge werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden effectief en een geldboete voor een resem feiten van oplichting bij het verkopen van spullen via internet. Ook sloot ze een aantal abonnementen af op andere mensen hun naam.

“Die vrouw verkocht een reeks goederen via de site 2dehands.be. Ze werd betaald, maar de spullen werden wel nooit geleverd”, aldus de aanklager op de rechtbank van Ieper. “Toen het haar te heet onder de voeten werd, veranderde ze van methode. Ze sloot daarop een aantal abonnementen af op naam van andere mensen.” Advocaat Filip Houvenaghel, die het opnam voor de vrouw, gaf de feiten grotendeels toe. De raadsman zei echter dat het naar de gevangenis sturen van de vrouw geen oplossing is en hij vroeg een straf met uitstel of een werkstraf. De rechter volgde de stelling van de verdediging duidelijk niet en stuurt de vrouw nu voor 15 maanden naar de gevangenis.