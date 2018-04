Vrouw botst met aangepaste bestelwagen tegen boom 12 april 2018

Lore Verstraete (27) uit Poperinge raakte gisterennamiddag in haar eigen stad betrokken in een ongeval. De vrouw, aan het stuur van een Volkswagen Caravelle, die compleet aangepast is aan haar fysieke beperkingen, verloor langs de Oostlaan om nog onbekende reden de controle over haar voertuig. Kort voor het kruispunt met de Elverdingseweg raakte het busje van de weg af en botste frontaal tegen een boom. De onfortuinlijke bestuurster raakte daarbij lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De schade aan haar voertuig is aanzienlijk. Het ongeval veroorzaakte geen noemenswaardige verkeershinder. (VHS)