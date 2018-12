Vrijwilligers gezocht voor Bloksquare in Poperinge LBR

17u55 0 Poperinge Bloksquare opent vanaf vrijdagmorgen de deuren in Poperinge, maar er worden nog vrijwilligers gezocht om een oogje in het zeil te houden.

Studenten zijn vanaf vrijdagmorgen 8 uur welkom in zowel de Gotische zaal als Raadzaal van het stadhuis in Poperinge. Vanaf maandag 24 december komt ook De Bres erbij als extra bloklocatie. De blok kan dus beginnen. Om de Bloksquare op volle toeren te laten draaien, worden nog enkele vrijwilligers gezocht. “Wie o wie wil ongestoord zijn kerstkaarten schrijven of zijn fotoalbums voor 2018 maken? Wij werken in shifts van twee uur, ‘s avonds en op weekenddagen”, klinkt het bij de Jeugddienst Poperinge. Wie zich geroepen voelt kan aanmelden via Jeugddienst Poperinge.