Vrijwillige bijzitters gezocht voor verkiezingen LBR

04 maart 2019

17u38 0 Poperinge Stad Poperinge gaat bij verkiezingen telkens op zoek naar vrijwilligers om op de verkiezingsdag een taak te vervullen in een stembureau. Je opgeven als vrijwillige bijzitter is mogelijk.

Bij elke verkiezing zoekt de stad naar gemotiveerde helpers die een taak willen vervullen in het stembureau. Ben of ken jij iemand die meerderjarig en stemgerechtigd is en die het leuk vindt om te leren hoe alles in z’n werk gaat in een stembureau? Het is mogelijk door je vrijwillig als bijzitter op te geven. De bijzitters helpen de voorzitters van de stembureaus. Je taken zijn gevarieerd: identiteitskaarten aannemen, de lijsten controleren, de kiezersbrieven afstempelen, de kiezers begeleiden naar het stemhokje als ze daar om vragen… Als bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig in je eigen kiesbureau van 7 uur tot ongeveer 15 uur en ontvang je een kleine vergoeding. De stad zorgt voor koffiekoeken, een broodjesmaaltijd en drank.

Registreren kan op twee manieren: ga persoonlijk langs bij Dienst Burgerzaken in het stadhuis of mail naar burgerzaken@poperinge.be om je aan te melden als kandidaat-vrijwilliger en vermeld je naam, adres en geboortedatum. Éénmaal geregistreerd als vrijwilliger zal je telkens opgeroepen worden bij iedere verkiezing. Je naam uit de vrijwilligerslijst laten schrappen is op elk moment mogelijk.