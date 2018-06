Vrijspraak voor man die aan handrem trekt 08 juni 2018

02u56 0 Poperinge De rechter in Ieper sprak een 49-jarige man vrij voor poging tot doodslag op zijn toenmalige vriendin. De beklaagde werd ervan beschuldigd met opzet aan de handrem te hebben getrokken terwijl de vrouw aan het stuur zat.

Op 19 februari 2017 was er een ruzie tussen de man en zijn toenmalige vriendin tijdens een autorit. Hun 5-jarig zoontje zat op de achterbank. Beiden hadden te veel gedronken en tussen Ieper en Poperinge crashte de wagen. Alle drie de inzittenden raakten gewond.





Volgens de vrouw was dat omdat haar vriend aan de handrem trok terwijl de wagen met 115 kilometer per uur reed. Het gevolg was dat de veertiger zich op de rechtbank van Ieper moest verantwoorden voor poging tot doodslag. De man stond ook terecht voor slagen aan zijn partner op 11 maart 2016. Toen kwam de politie tussen omdat de man in de pols van de vrouw beet. Voor poging doodslag werd hij vrijgesproken. Er werden geen remsporen aangetroffen op de plaats van het ongeval en volgens de verdediging zou de vrouw zelf de controle over het stuur verloren hebben. Voor de beet kreeg hij opschorting van straf.





(CMW)