Vrije standplaatsen bekendgemaakt voor julifoor Poperinge-Ommegang LBR

06 maart 2019

16u55 0 Poperinge Voor de julifoor Poperinge-Ommegang zijn vijf nieuwe standplaatsen vrijgegeven. De julifoor Poperinge-Ommegang vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 15 juli.

* Grote Markt (aan de pui van het stadhuis) – oppervlakte: topattractie van 18m lengte x 14m diepte – standgeld: 2.200 euro

* Paardenmarkt (linkerhoek aan de kant van Pegasus) – oppervlakte: 10m lengte x 4m diepte – standgeld: 150 euro

* Paardenmarkt (aan de kant Patisserie Bril) – oppervlakte: 10m lengte x 4m diepte – standgeld: 150 euro

* Paardenmarkt (aan de hoek van D’n Hommelzak) – oppervlakte: 6m lengte x 4m diepte – standgeld: 150 euro

* Paardenmarkt (binnenkant) – oppervlakte: 10m lengte x 10m diepte – standgeld: 150 euro

Geïnteresseerden kunnen tot 20 april een kandidatuur indienen in het stadhuis in Poperinge. Je kandidaat stellen kan via:

- Een aangetekend schrijven (Grote Markt 1, 8970 Poperinge + postdatum uiterlijk 20 april)

- Een persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding

- Een fax naar 057 33 75 81 of e-mail naar bart.wemaere@poperinge.be (met ontvangstmelding)

Daarnaast moeten kandidaten ook een foto en een beschrijving van hun attractie en wettelijk vereiste attesten kunnen voorleggen. De toewijzing van de standplaatsen zal gebeuren op basis van de ontvangen inschrijvingen, de attractiviteit en diversiteit van het aanbod. De toewijzing geldt voor de duur van de julifoor. Het schepencollege behoudt zich het recht voor om de standplaatsen niet toe te kennen als de voorwaarden over attractiviteit en diversiteit niet vervuld zijn.

Voor 20 mei ontvangen de kandidaten de beslissing van het schepencollege. Meer info via bart.wemaere@poperinge.be.