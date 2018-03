Vriesweer bedreigt hopscheutenteelt HOPTELERS EN LOKALE CHEFS BEZORGD OVER AANHOUDENDE VORST LAURIE BAILLIU

01 maart 2018

02u40 0 Poperinge Lokale hoptelers en chefs maken zich zorgen over de aanhoudende vorst. Buiten hopscheuten plukken is momenteel niet mogelijk. "Veel restaurants bellen, maar er is simpelweg geen aanbod", vertelt Benedikte Coutigny van hopboerderij 't Hoppecruyt in Proven.

"Het is een vreemde situatie, want ook voor ons is het afwachten. Het is de eerste keer in 20 jaar dat we dit meemaken", zegt Benedikte Coutigny van hopboerderij 't Hoppecruyt in Proven.





Samen met haar man Wout Desmyter is ze actief als hopboer. "We moeten wachten op gunstigere temperaturen om buiten te kunnen plukken. Door de vorst stopt de groei van de hopscheut. Als het dooit kunnen we zien of er schade aan de scheuten is. Wij weten zelf niet wat we moeten verwachten. Onze ingetafelde hopscheuten hebben we gelukkig wel nog. Die leveren we enkel aan onze vaste klanten. Heel wat restaurants bellen om hopscheuten, maar er is geen aanbod. Onze hopscheuten die we buiten hebben, kan iedereen kopen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook online gekocht worden, maar die mededeling heb ik al van de website gehaald. Het lijkt ons het eerlijkst om onze vaste klanten eerst te bedienen."





Goede afspraken

"Ik raad restaurants aan om goede afspraken te maken met de telers. Als een klant vanaf 1 februari hopscheuten wil aanbieden, dan leveren we bij hen ingetafelde hopscheuten", vertelt Benedikte. Ingetafelde hopscheuten worden in een verwarmde serre in een kweekbak gelegd.





Een van de vaste klanten is restaurant 't Blauwers Huys uit Poperinge. "Wij hebben nog nooit zonder hopscheuten gezeten. Bij ons worden ingetafelde hopscheuten geleverd. We bestellen nu de hopscheuten om ze in het weekend te serveren, dus we moeten wat vroeger bepalen hoeveel hopscheuten we willen", zegt chef Dirk Battheu van 't Blauwers Huys. "Het is nu natuurlijk wel zo dat wanneer de hopscheuten op zijn, ze ook echt op zijn. Mensen vermelden best bij reservering als ze hopscheuten wensen."





Bron van inkomsten

Benedikte Coutigny van hopboerderij 't Hoppecruyt hoopt dat het vriesweer vlug voorbij is.





"Het is vervelend, want onze hopscheuten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor ons. Voor het vriesweer was het 130 euro per kilo hopscheuten. Op de veiling is het nu 120 euro per kilo. De prijs daalt normaal in maart, maar dat verwacht ik nu niet."