Vrachtwagen vast onder slagboom: treinverkeer loopt vertraging op LSI

05 december 2018

17u58

Bron: LSI 0

Aan de overweg van de Europalaan (R33) in Poperinge kwam woensdag rond 17.10 uur een vrachtwagen vast te zitten onder een slagboom. Vermoedelijk raakte de trucker niet snel genoeg weg toen de slagbomen naar beneden gingen of wou hij nog snel de overweg dwarsen ondanks het waarschuwingssignaal. Door het incident liep het treinverkeer tussen Poperinge en Ieper twintig minuten vertraging op. Dat had gevolgen voor twee treinen op de lijn 69 tussen Poperinge en Antwerpen-Centraal. De technische dienst van Infrabel snelde ter plaatse, maar stelde vast dat de slagbomen geen schade hadden opgelopen. Rond 17.30 uur konden de treinen weer passeren.