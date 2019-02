Vraag attesten voortaan online aan op mijnpoperinge.be LBR

01 februari 2019

17u34 0 Poperinge Wie attesten Burgerzaken nodig heeft of een inname openbaar domein wil aanvragen, kan dat voortaan 24 uur per dag, zeven dagen per week, van thuis uit.

Een bezoek aan het Poperingse stadhuis is niet altijd meer nodig. Zowel de aanvraag voor attesten Burgerzaken als de inname van openbaar domein gebeuren voortaan volledig online. Vanachter je pc, smartphone of tablet kan je naar mijnpoperinge.be te surfen, waar je in de eenvoudige zoekfunctie het nodige attest kunt aanvragen. Voor de aanvraag van de documenten meld je je aan met je elektronische identiteitskaart (eID), token of de itsme-app.

Volgende documenten Burgerzaken kun je al via mijnpoperinge.be aanvragen:

* bewijs van leven

* bewijs van nationaliteit

* samenstelling gezin

* bewijs van woonst

* bewijs van woonst met historiek

*uittreksel geboorteakte

*uittreksel huwelijksakte

*uittreksel overlijdensakte

*uittreksel strafregister