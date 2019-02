Voordracht over klimplanten met Catherine Böther LBR

21 februari 2019

18u01 0 Poperinge Op vrijdag 8 maart organiseert Tuinhier Poperinge een voordracht met Catherine Böther, specialiste in het kweken van Clematissen.

“Met klimplanten kan je gemakkelijk muren, schuttingen of pergola’s kleuren en camoufleren. Ze creëren gezelligheid, brengen je gevel tot leven of kunnen mooie verticale accenten in je tuin brengen. Clematissen is één van de populairste, bloeiende klimplanten. Eer bestaat voor iedere tuin wel een clematis die je tuin een meerwaarde kan geven”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. “Er is zoveel keuze dat je weet niet weet welke klimplant de beste is voor je eigen tuin.” Tijdens de voordracht van Catherine Böther, specialiste in het kweken van Clematissen, kom je er alles over te weten. De voordracht vindt plaats in het Onze-Lieve-Vrouwe instituut, Boeschepestraat 14 te Poperinge op vrijdag 8 maart om 19.45 uur. Niet-leden betalen 3 euro om de voordracht te kunnen bijwonen. Voor meer informatie kan je terecht bij Eddy Lobeau via 0494/88.30.16 of eddy.lobeau@telenet.be.