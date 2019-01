Voordracht auteur groente- en fruitencyclopedie Guy Dekinder LBR

24 januari 2019

18u07 0 Poperinge Op vrijdag 8 februari komt auteur van de groente- en fruitencyclopedie Guy Dekinder langs om uitleg te geven over de verschillende soorten kleinfruit.

“Veel mensen denken bij ‘fruit uit eigen tuin’ meteen aan een boomgaard. Nochtans kan je op een kleine ruimte al een leuke tuin aanleggen met verschillende soorten kleinfruit. Wist je dat de meeste soorten houtig kleinfruit en druiven van december tot en met februari gemakkelijk te vermeerderen zijn door winterstekken?”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. Guy Dekinder, auteur van de groente- en fruitencyclopedie, komt op vrijdag 8 februari langs om meer inzicht te geven. “Hoe begin je eraan, waarop moet je letten bij het nemen van stekken, waarin planten.. Het zijn slechts enkele thema’s die aan bod zullen komen tijdens de interessante voordracht gebracht van Guy Dekinder. Deze activiteit, georganiseerd door Tuinhier Poperinge, vindt plaats op vrijdag 8 februari om 19.45 uur in het OLVI, Boeschepestraat 14 in Poperinge. Leden en niet leden (3,00 euro) zijn welkom. Meer informatie via 0494/88.30.16 of eddy.lobeau@telenet.be.