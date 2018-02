Voor rechter na dierenverwaarlozing 27 februari 2018

Nadat bij S.C. (28) uit Poperinge op 23 juli 2015 dode dieren werden aangetroffen, werd hij voor de rechter gebracht voor inbreuken op de dierenbescherming. De man verwaarloosde een hond, een kat en blauwtongskink (soort hagedis). Toen de twintiger werd ondervraagd zei hij dat er geen geld was om de dieren te onderhouden. C. bleek geen job te hebben en hield zich bezig met vrijwilligerswerk. De man zal op 26 maart bij verstek worden veroordeeld, want hij daagde niet op in de rechtbank. C. riskeert een geldboete. (CMW)