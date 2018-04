Volgende maand Internationaal Gregoriaans Festival 07 april 2018

02u48 0 Poperinge Het Internationaal Gregoriaans Festival van Watou 2018 loopt van 4 tot 13 mei.

"Vierhonderdvijftig frisse, jonge en overwegend professioneel gevormde stemmen brengen eeuwenoude muziek en teksten opnieuw tot leven tijdens het festival" vertelt organisator Bernard Deheegher.





Vijf jongerenkoren geven het beste van zichzelf in Watou en in de negen partnersteden. Vier continenten zijn vertegenwoordigd. "Het wordt een sprankelend en universeel evenement met 26 schola's en topensembles zoals Vox Clamantis, Graces & Voices of Psallentes.





Het Gregoriaans Festival, dat om de drie jaar plaatsvindt, groeide uit tot het belangrijkste festival ter wereld voor dit muziekgenre." Het programma bestaat onder andere uit: een aantal concerten in Watou en in de partnersteden, vier hoofdaudities in Watou en meerdere liturgische vieringen. Tijdens de vier hoofdaudities van het Festival krijgt ieder koor een opgelegd programma toegewezen. Het centrale thema is: "Oud repertorium nieuw ontdekt". Alle info: www.festivalwatou.be.





(LBR)