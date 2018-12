Volgende editie Internationaal Gregoriaans Festival Watou van 8 tot 16 mei 2021 LBR

05 december 2018

12u00 0

Het Internationaal Gregoriaans Festival Watou 2021 zal van 8 tot 16 mei lopen. Dat maakte festivalvoorzitter Bernard Deheegher bekend.

Het Gregoriaans Festival vindt om de drie jaar plaats. In 2021 zal de editie lopen van 8 tot 16 mei 2021. “De toeschouwers kijken echt uit om opnieuw naar het festival te kunnen komen. De financiële kant van het festival valt niet te onderschatten. De koren komen uit verschillende continenten en die moeten we naar hier zien te krijgen”, vertelde organisator Bernard Deheegher tijdens de editie 2018.

Watou verwelkomde dit jaar 450 professionele stemmen uit 26 koren en uit vier continenten voor het Gregoriaans Festival 2018. Enkele koren waren afkomstig uit twee nieuwe continenten Australië in Oceanië en Colombia in Zuid-Amerika. Het festival was ook te gast in negen partnersteden waaronder twee nieuwe, Houtkerke en Grimbergen.

De meer dan 100 vrijwillige festivalmedewerkers werden onlangs in OC De Bollaard in Watou in de bloemetjes gezet. “De bezoekers uit vier continenten herkenden jullie steevast aan de glimlach op jullie gezicht en aan het steeds klaar staan voor alle mogelijke service. Jullie stonden tien dagen paraat, sommigen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Jullie dragen het Festival met jullie handen en harten”, klonk het bij festivalvoorzitter Bernard Deheegher. “Zonder onze meer dan 100 vrijwilligers zou het Festival niet levensvatbaar zijn. Dit is het wonder van Watou.”