Voetweg wordt verplaatst 31 januari 2018

Het stadsbestuur is van plan om de percelen van het oude voetbalveld in Reningelst te verkopen in verschillende loten. Om de loten optimaal te kunnen gebruiken moet de voetweg, die dwars door het oude voetbalveld loopt, eerst opgeschoven worden. De gemeenteraad keurde de gedeeltelijke verlegging van de voetweg en de vaststelling van het bijhorende rooilijnplan goed. Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot een openbaar onderzoek. (LBR)