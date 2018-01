Voedseloverschotten van de supermarkt? Lekker! 23 januari 2018

02u31 0

Charlotte Pattyn (27), initiatiefneemster van het Soepcafé, is geslaagd in haar opzet: voorkomen dat voedseloverschotten verloren gaan en tegelijk mensen samenbrengen.





Op haar uitnodiging kwamen op zondagnamiddag een 20-tal nieuwsgierigen bijeen in de keuken van het lokale dienstencentrum De Bres in Reningelst om samen te kokkerellen. "We gaan aan de slag met wat de lokale supermarkten en groentenboeren ons aanbieden. Vaak zijn de producten die zij niet meer verkocht krijgen nog perfect eetbaar en dus is het zonde om dat verloren te laten gaan. Tegelijk is dit een perfecte kans om mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden bijeen te brengen." De overschotten van onder meer Stoppel-Stek, Spar De Rynck, 't Biowinkeltje en Delhaize werden verwerkt tot vegetarische hapjes en heel wat liters soep. Om klokslag 18 uur werden de potten op tafel gezet en schoof het gezelschap aan tafel. Het volgende Soepcafé vindt plaats op zondagnamiddag 4 februari, vanaf 14 uur. Mail voor info naar soeppoperinge@gmail.com





(DCH)