Vier dagen beestige Keikopbraderie 20 juni 2018

De Poperingse handelszaken zetten van donderdag tot en met zondag hun deuren open en bieden tal van interessante koopjes aan tijdens de Keikopbraderie. Zondag van 14 tot 18 uur wordt het verkeersvrije stadscentrum beestig ingekleed. Voor de kleinsten voorziet de vzw Centrummanagement gratis ponyritjes in de Guido Gezellestraat en gratis kamelenritjes in de Veurnestraat. Op de Paardenmarkt kan je binnenwandelen in de XXL Mexicaanse boerderij. Daar sta je oog in oog met lama's, alpaca's, ezels, geiten, ganzen... Op de Grote Markt zal er een demo plaatsvinden met echte roofvogels en kan je een ritje maken op een rodeostier. In het stadscentrum zal ook een mobiele photobooth te zien zijn. Ook heel wat straatanimatie in het stadscentrum zal niet ontbreken. Voor de eerste keer wordt een lokale boerenmarkt georganiseerd op de Grote Markt. Vanaf 7 uur kunnen vroege vogels snuisteren op de rommelmarkt in de Casselstraat. Meer informatie: www.poperinge.be/keikopbraderie of via Facebookevenement Keikopbraderie. (LBR)