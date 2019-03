VIDEO. Zware uitslaande brand vernielt loodsen fruit- en groentebedrijf in Poperinge Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

07u42 1 Poperinge Een zware brand heeft afgelopen nacht verschillende loodsen van een fruit- en groentebedrijf in Poperinge volledig vernield. De zaakvoerders, die naast het bedrijf wonen, merkten de brand rond 4 uur op en probeerden nog zelf te blussen, maar er viel niets meer te beginnen tegen de vuurzee. De zaakvoerster werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brand brak uit bij het fruit- en groentebedrijf van Stefaan Gheeraert en Chantal Lemahie, die witloof en aardbeien kweken. “Plots kwam onze baas bij ons binnen om te zeggen dat het aan het branden was en we allemaal naar buiten moesten”, vertelt een seizoensarbeider. De seizoensarbeiders hebben een woning in een van de loodsen en werden tijdens de brand opgevangen in een nabijgelegen café.

“De zaakvoerders hebben eerst nog geprobeerd het vuur zelf te blussen, maar waren tegen deze vlammen niet opgewassen”, zegt burgemeester Christophe Dejaegher, die ook ter plaatse kwam. De zaakvoerster is afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook had ingeademd.

De brand is ontstaan in de grootste loods en breidde daarna uit naar twee andere loodsen. De brandweer kon de woning van de eigenaars vrijwaren, net als de verblijfsplaats van de seizoensarbeiders en de achterliggende serres. De schade aan het bedrijf is enorm. De brandweer is nu nog altijd aan het blussen. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.