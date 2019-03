VIDEO. Zo vieren Poperingse zesdejaars hun 100 dagen LBR

01 maart 2019

18u27 0 Poperinge De zesdejaars uit de Hoppestad hebben hun honderd laatste dagen in de middelbare school in stijl gevierd. Naar jaarlijkse gewoonte trokken ze in stoet door de Poperingse straten.

Vierhonderd zesdejaars hebben hun 100 dagen gevierd in Poperinge. De zesdejaars uit de scholengemeenschap Bertinus Collectief trokken verkleed en met fluitjes, toeters, luide muziek en een handvol confetti door de Poperingse straten. “Alles is vrij goed en rustig verlopen, zoals op voorhand werd afgesproken. Eén leerling had te veel gedronken en had medische zorgen nodig, maar verder waren er geen buitensporige incidenten. We mogen spreken van een goede editie”, meldt de politie.

“Zoals elk jaar waren een aantal leerlingen moe en hadden ze bijna geen stem meer, maar de 100 dagen zijn over het algemeen goed meegevallen”, beaamt Lieven Delvoye, directeur van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut.

In het OLVi hebben de leerlingen hun voormiddag doorgebracht met hun klastitularis. “Sommige speelden een quiz of een spelprogramma, anderen keken een film. Tijdens de pauze werd er ‘gefuifd’. ’s Middags kregen onze leerlingen allemaal een lunch, gesponsord door de ouderraad en in de namiddag was er een show van de leerlingen voor de jongere jaren. Het was een rustige en geslaagde viering, zonder baldadigheden. Een proficiat aan alle laatstejaars voor hun gedisciplineerd gedrag”, besluit directeur Delvoye.