VIDEO. Vlammenzee vernielt witloof- en aardbeienbedrijf: “Ons levenswerk van 28 jaar in vlammen opgegaan” Alexander Haezebrouck & Hans Verbeke

27 maart 2019

07u42 3 Poperinge Een zware brand heeft dinsdagnacht verschillende loodsen van het witloof- en aardbeienbedrijf van Stefaan Gheeraert (53) en Chantal Lemahieu-Ameloot (52) op de Elverdingseweg in Poperinge vernield. Het koppel probeerde nog zelf te blussen, maar stond machteloos. De vuurzee en de enorme rookpluim waren tot ver in de omtrek te zien. “We zijn in shock”, zucht Chantal, die bevangen raakte door de rook en even naar het ziekenhuis moest. De brandweer was dinsdag nog de hele dag bezig op het bedrijf.

Rond 4 uur werd Chantal wakker door een knal. Toen ze buiten keek, zag ze dat de centrale loods van de witloof- en aardbeienkwekerij in brand stond. “Plots kwam onze baas bij ons binnengestormd om te zeggen dat er brand was en we allemaal naar buiten moesten”, vertelt een Poolse seizoensarbeider. Hij en zijn collega’s hebben een woning in een van de loodsen. Het gezelschap werd opgevangen in taverne/B&B ‘Allo ‘Allo, schuin tegenover het getroffen bedrijf. “De zaakvoerders hebben eerst nog geprobeerd het vuur zelf te blussen, maar waren niet opgewassen tegen deze vlammen”, zegt burgemeester Christophe Dejaegher, die ook ter plaatse kwam.

Kortsluiting aan vrachtwagen

“Bij onze aankomst woedde de brand al in een groot deel van de centrale loods”, zegt bevelhebber Bart Couwet van de Poperingse brandweer. “Het was moeilijk de brand onder controle te krijgen. Al snel breidde het vuur zich uit naar drie aangebouwde, kleinere loodsen. In een daarvan stond een kweekcel voor witloof. Die is gemaakt uit metaal, maar door de hitte was de constructie helemaal vervormd, waardoor we ze niet meer konden openen. We moesten stevig materiaal inzetten om de constructie uit elkaar te trekken om het vuur binnenin te kunnen blussen.”

Volgens een deskundige was er geen kwaad opzet in het spel. Vermoedelijk is door een kortsluiting brand ontstaan in een vrachtwagen die in de centrale loods stond.

Ook verschillende voertuigen verloren in brand

De brandweer kon de gezinswoning van de zaakvoerders vrijwaren, net als de verblijfsplaats van de seizoensarbeiders en de achterliggende serres. De schade aan het bedrijf is echter enorm. In de loods gingen ook verschillende voertuigen verloren. Naast de vrachtwagen die het inferno veroorzaakt heeft, gingen ook een verreiker en enkele heftrucks in vlammen op. Een Audi raakte beschadigd, net als een motorhome die in de loods stond geparkeerd. Een andere vrachtwagen van het bedrijf was net maandag naar de Volvo-garage gebracht omdat er moest aan gewerkt worden. Dat voertuig is dus buiten schot gebleven.

“Dit wens je niemand toe”

In de loop van de dag kwamen veel mensen een kijkje nemen. Uit nieuwsgierigheid, maar vooral omdat ze te doen hadden met het tuinbouwersgezin met drie volwassen kinderen. “Dit wens je niemand toe”, zegt een buur. “Zoveel schade, dat heb ik nog nooit gezien. Stefaan en Chantal verdienen dit niet.”

“We zijn in shock”, zucht Chantal. “Je zou voor minder als je je levenswerk van 28 jaar in vlammen ziet opgaan.” Het koppel runt op de grens tussen Poperinge en Elverdinge een tuinbouwbedrijf van vijftig hectare groot dat vroeger, zij het veel kleiner, eigendom was van Stefaans ouders. Van augustus tot eind maart kopen Stefaan en Chantal witloofwortels in Wallonië, Nederland en Frankrijk om vervolgens bij hen met hydrocultuur het witloof te kweken. De jaaropbrengst, duizend ton, is bestemd voor binnen- en buitenland. In de zomer legt het bedrijf zich toe op de aardbeiteelt. Omdat ze het werk niet alleen aankunnen, doen ze al lang een beroep op Poolse seizoenarbeiders.