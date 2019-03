VIDEO. Veel confetti, leuke kostuums en een stralende zon: 1.800 Keikopjes trekken carnavalsweekend enthousiast op gang Laurie Bailliu

29 maart 2019

17u41 0 Poperinge De kleinste Keikoppen hebben het carnavalsweekend op gang getrokken met een kindercarnavalsstoet. 1.800 kinderen trokken verkleed door de Poperingse straten. Veel confetti, leuke kostuums en een stralende zon. Meer hadden de kinderen niet nodig om zich uit te leven.

Poperinge staat dit weekend in het teken van carnaval. De kleinsten bijten naar jaarlijkse gewoonte de spits af met de traditionele kinderstoet. “Voor mij is dit een hoogdag”, zegt voorzitter Lieven Ryckbosch van de vzw Keikoppencarnaval. “Deze namiddag kreeg ik weer meerdere keren de krop in de keel en tranen in de ogen. Dit is de 24ste editie en ik was bij de oprichting. Om 1.800 enthousiaste kinderen verkleed door de straten te zien trekken, dat doet iets met mij. Als de kindercarnavalsstoet een succes is, is dat meer dan genoeg voor mij. De kurk is er af”, lacht Lieven.

Kleurrijke stoet

Aan confetti geen gebrek en deze keer was ook de stralende zon van de partij. “Het was opnieuw een geslaagde editie met een kleurrijke stoet. Het aantal kinderen loopt gelijk met de vorige jaren, maar het viel ons wel op dat meer mensen de straat op trokken om de kinderen te zien passeren. Heel fijn om te zien.”

Scholen

Tien lagere scholen tekenden present. Verkleed in alle kleuren van de regenboog, haasjes, kuikentjes, superhelden, pinguïns, ijsberen, indianen en clowns stonden de kinderen en leerkrachten op het Burgemeester Bertenplein ongeduldig te wachten. Ook het klimaatthema was een opvallende aanwezige tijdens deze kinderstoet. De honderd leerlingen en leerkrachten van Klavertje Drie in Vleteren waren voor de gelegenheid verkleed in pinguïns en ijsberen. “Dat heeft alles te maken met ons schoolfeest, dat over klimaat en natuur gaat. Het thema hadden we al voor alle klimaatprotesten beslist. Alle kostuums hebben we zelf gemaakt. We kozen bewust om niet met plastic te werken, maar met karton. We zijn best wel een groene school”, vertellen de leerkrachten. “De kindercarnavalstoet is een hoogtepunt voor de kinderen. Het is fijn om hen zo enthousiast te zien. Ze amuseren zich rot.”

Confettidouche

Nieuwsgierige ouders, grootouders en vrienden stonden in de straten te wachten om hun (b)engel te zien. Een confettidouche moesten ze erbij nemen. In alle kleuren van de regenboog trokken de kinderen van Sint-Franciscus de straat op. Dat pakten ze creatief en origineel aan. Zo was het kleur wit de ideale gelegenheid om een dag als bruid door het leven te gaan. “Het leek ons leuk om eens in met dit thema aan de slag te gaan. De kindercarnavalsstoet is even leuk voor de kinderen als voor ons”, lacht juf Inge Lauwyck.

Ook De Zonnewijzer uit Reningelst ontbrak niet tijdens de carnavalsstoet. “Dit jaar zijn we verkleed als paashaasjes. De kleuters zijn de kuikentjes”, vertellen de leerkrachten. “Vanmorgen moest er nog een beetje gewerkt worden, maar dat vonden de kinderen niet erg. We hadden het in de les over gelukkig zijn. Vandaag zijn ze zeker en vast gelukkig!”

De kinderstoet zit er ondertussen op, maar de 53ste Keikoppencarnavalstoet staat zondag nog op de agenda.