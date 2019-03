VIDEO: Sandro is de nieuwe Prins Carnaval LBR

17 maart 2019

12u53 0 Poperinge Sandro Nevejans werd zaterdagavond door jury en toeschouwers verkozen tot de nieuwe Prins Carnaval. “Ik wil Poperinge preus maken”, zegt de kersverse prins carnaval.

Al van kleins af aan droomde Sandro Nevejans (34) ervan om Prins Carnaval van Poperinge te worden. Die droom ging zaterdagavond in vervulling in een volle Maeke Blyde zaal. Als enige kandidaat gaf hij het beste van zichzelf tijdens de prins carnaval-verkiezing. Sandro was als enige kandidaat niet zeker van zijn overwinning. Hij moest 75% als eindtotaal halen om de titel te krijgen. Een jury beoordeelde alle proeven.

Sandro en zijn running-mate Diederik ‘Ditn’ Vanhee (38)) brachten een sterke voorstellingsproef. De jury beloonde hen met 222,5 op 250. Tijdens de improvisatieproef zette hij zijn beste beentje voor om in zijn eentje ambiance te brengen in de zaal. De jury vond zijn poging meer dan gelukt, want hij kreeg 100 op 100. Tijdens zijn muzikale proef trakteerde hij het publiek op een gepersonaliseerd nummer, dans en veel ambiance. Iets dat bij publiek en de jury geapprecieerd kon worden. Hij kreeg 383,75 op 400.

Samen met zijn running-mate Ditn ging Sandro een jaar op pad in een kleurrijk pakje. Dat pakje mag sinds gisterenavond opgeborgen worden nu Sandro de nieuwe Prins Carnaval en Ditn hofmaarschalk is. Zijn scepter mocht hij uit handen van prins Stijn ontvangen. “Ik wil Poperinge preus maken”, glunderde prins Sandro achteraf. “Ditn en ik hebben ons een volledig jaar ingezet en het is ons gelukt. Ik ben enorm gelukkig.”